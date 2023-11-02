اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 نوفمبر 2023 12:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أسعار الزيت والسكر بمنافذ وزارة التموين خلال شهر نوفمبر بعد التخفيض

الخميس، 02 نوفمبر 2023 11:27 ص
أسعار الزيت والسكر بمنافذ وزارة التموين خلال شهر نوفمبر بعد التخفيض زيت وسكر - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطرح  وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25% وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
 
وتتضمن قائمة أسعار أصناف السلع بمنافذ وزارة التموين خلال شهر نوفمبر الجارى ، حيث شملت الأسعار قبل وبعد التخفيض وفقا لأنواع كل سلعة بأصنافها المختلفة على النحو التالي
 
سكر أبيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيها مقابل سعر تراوح من 35 و40 جنيهاً قبل التخفيض
 
زيت طعام خليط 700 مل بـ34 جنيها بعد التخفيض مقابل 40 إلى 42 جنيها
 
زيت طعام خليط 700 مل بـ34 جنيها بعد التخفيض مقابل سعر ترواح من 40 إلى 42 جنيها
 
 زيت طعام خليط 1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها
 
 زيت 1 لتر بـ 42 جنيهاُ بدلاً من 52.5 جنيهاَ
 
زيت 1 لتر بـ 38.5 بدلاً من 48 جنيها
 
-زيت 900 ملى 39.25 جنيهاً بدلاً من 49 جنيهاً.
 
– زيت 800 ملى بـ 32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيها
 
-زيت 700 ملى بـ بـ 32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيها
 
زيت خليط 700ملى بـ 34 جنيهاً بدلاً من 41 جنيها
 
 
 






وزارة التموين

اسعار زيت الطعام

مبادرة تخفيض الاسعار

تخفيض اسعار السلع

مبادرة الحكومة لتخفيض الاسعار

اسعار السلع

التموين

الاسعار

بعد التخفيض



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة