أسعار الزيت والسكر بمنافذ وزارة التموين خلال شهر نوفمبر بعد التخفيض

كتب مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25% وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وتتضمن قائمة أسعار أصناف السلع بمنافذ وزارة التموين خلال شهر نوفمبر الجارى ، حيث شملت الأسعار قبل وبعد التخفيض وفقا لأنواع كل سلعة بأصنافها المختلفة على النحو التالي

سكر أبيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيها مقابل سعر تراوح من 35 و40 جنيهاً قبل التخفيض

زيت طعام خليط 700 مل بـ34 جنيها بعد التخفيض مقابل 40 إلى 42 جنيها

زيت طعام خليط 700 مل بـ34 جنيها بعد التخفيض مقابل سعر ترواح من 40 إلى 42 جنيها

زيت طعام خليط 1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

زيت 1 لتر بـ 42 جنيهاُ بدلاً من 52.5 جنيهاَ

زيت 1 لتر بـ 38.5 بدلاً من 48 جنيها

-زيت 900 ملى 39.25 جنيهاً بدلاً من 49 جنيهاً.

– زيت 800 ملى بـ 32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيها

-زيت 700 ملى بـ بـ 32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيها

زيت خليط 700ملى بـ 34 جنيهاً بدلاً من 41 جنيها