اليوم السابع
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5 خدمات تتيحها المراكز التكنولوجية بالجيزة بشأن إشغال الطريق.. اعرف المستندات المطلوبة

السبت، 28 أكتوبر 2023 01:00 ص
5 خدمات تتيحها المراكز التكنولوجية بالجيزة بشأن إشغال الطريق.. اعرف المستندات المطلوبة مركز تكنولوجى
كتبت – مرام محمد

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تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، ضمن خدماتها المقدمة لأصحاب المحال خدمة (الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق - استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام - الحصول على طلب يفيد سداد مخالفات إشغال طريق - نقل رخصة إشغال طريق فى حال التنازل)، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:
 

الحصول على ترخيص بإشغال الطريق 

-صورة بطاقة الرقم القومي.
-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.
-صورة ترخيص المحل.
-رسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال.
-صورة البطاقة الضريبية.
 

تجديد الترخيص بإشغال الطريق

-الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.
-صورة بطاقة الرقم القومي.
-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.
-صورة ترخيص المحل.
-رسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال.
-صورة البطاقة الضريبية.
 

طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام

-صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحف عليها.
-صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.
-مستند يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).
-الإيال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.
 

طلب يفيد سداد مخالفات إشغال طريق

-قيمة سداد المخالفة أو صورة منها.
-إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منه.
 

نقل رخصة إشغال طريق في حال التنازل

- صورة من مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع للمتنازل والمتنازل إليه.
- عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه.
- رخصة إشغال الطريق الصادرة.
- الإيصال الدال على سداد رسم النظر.






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