أجهزة الأمن تتمكن من ضبط العديد من مرتكبى الجرائم الجنائية

كتب محمود عبد الراضي

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عددا من الحملات الأمنية على مرتكبى الجرائم الجنائية، وذلك من أجل التصدى للجريمة بشتى صورها، والتى أسفرت عن ضبط العديد من المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



جرائم التزوير نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة قيام المتهمين بإستخدام أختام "مقلدة - مغشوشة" خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية.

واستخدم المتهمون فى جريمتهم أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة مُتخذين من إحدى الورش غير المرخصة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة مركزاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط كل من المدير المسئول "له معلومات جنائية" مالك الورشة، وبحوزتهما كمية من المشغولات الذهبية وزنت 4206 جرام مختلفة الأشكال والأوزان ومجموعة من الأدوات المستخدمة فى تزوير الدمغات الخاصة بالمشغولات الذهبية ومبلغ مالى.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.



ضبط مالك مطحن بالحوامدية وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة من ضبط مالك مطحن مقيم بالحوامدية حال تواجده بدائرة القسم محل إقامته، لكونه مطلوبا التنفيذ عليه فى 18 حكم قضائى "شيك" بإجمالى عقوبات بالحبس 37 سنة و7 شهور، وكفالات وغرامات مالية.



مخالفات مرورية وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 63774 مخالفة مرورية متنوعة.



جهود مكافحة المخدرات وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الإسماعيلية –المنوفية – جنوب سيناء – الأقصر- الشرقية " جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية وبحوزته 8 كيلو جرام من مخدر الهيروين - 100 كيلو جرام من مادة الباراسيتامول -2ميزان حساس - السيارة المستخدمة فـى ترويج المواد المخدرة - أدوات تصنيع المواد المخدرة.

كما تم ضبط 3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة المنوفية، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين ، 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش ، بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات – دراجة نارية " بدون لوحات " وضبط عاطل – له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة جنوب سيناء وبحوزته 1,700 كيلو جرام من مخدر الحشيش وضبط عنصر إجرامى –له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الأقصر وبحوزته 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواة" وضبط عاطل – له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية وبحوزته 45 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطهم الإجرامى .



ورش لتصنيع الاسلحة وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف قيام عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بحوزته 15 فرد محلى – أجزاء وقطع غيار التصنيع بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة الورشة لتصنيعها وإصلاحها.



قضايا النصب تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية من ضبط تاجرى سيارات - لهما معلومات جنائية وبحوزتهما 2 طبنجة - عدد من الطلقات – شيكارة بها 2 مليون جنيه تقريباً حيث قام المذكوران بالنصب على تاجر هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة وإيهامه بإحضارهما مبلغ مالى عملة أجنبية لتغييرها بالعملة المحلية وأثناء التقابل بمكتب الأخير وحال قيامه بإحضار المبلغ المالى بالعملة المحلية قام المتهمان بإشهار السلاحين الناريين المضبوطين بحوزتهما والإستيلاء على المبلغ المالى وأطلقا أعيرة نارية داخل المكتب مما نتج عنه إصابته بعيار نارى بالفخذ ولاذا بالهرب وأمكن ضبطهما على النحو السالف ذكره.



دهس سيدة بالبساتين وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله إحدى السيدات ومقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم مصابة بإضطراب فى درجة الوعى وإشتباه نزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" إصطدمت بها حال عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ قائدها بالفرار تاركاً السيارة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وعلل هروبه خوفاً من المُسائلة القانونية لعدم حمله ثمة تراخيص.



ضبط أسلحة ومخدرات وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسيوط- أسوان) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (43) قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية- 16 بندقية خرطوش - طبنجة - 19 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (43 متهم لـ 26 "منهم معلومات جنائية").

وضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,490 كيلو جرام) بحوزة (7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية) وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- 2فرد محلى وطلقتين) بحوزة 5 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.



جرائم السرقات وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (بنى سويف – المنوفية) من ضبط (3 عاطلين - "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة ناصر ) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية "الضفيرة ".

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم عدد (4) وقائع سرقة ، وأرشدوا عن المسروقات (4 دراجات نارية) وضبط (4 أشخاص - "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك ، وبحوزتهم ( بندقية خرطوش و3 طلقات ) وبمواجهتهم اعترفوا برتكابهم 9 وقائع ، وأرشدوا عن المسروقات (13 دراجة نارية - مركبة "توك توك" ).

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (292) قضية مخدرات ، (83) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (58822) حكم قضائى متنوع.