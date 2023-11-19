اليوم السابع
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‫وزيرا زراعة مصر ولبنان يتابعان ملفات التعاون المشتركة بين البلدين

الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:33 م
‫وزيرا زراعة مصر ولبنان يتابعان ملفات التعاون المشتركة بين البلدين وزيرا الزراعة في مصر ولبنان
كتبت ـ أسماء نصار

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التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم، عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، ويأتى لقاء الوزيرين لمتابعة ملفات التعاون الزراعى المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال تبادل السلع الزراعية والتعاون في مجال الاستزراع السمكي وكذلك متابعة المستجدات في مجال تنمية الصادرات.
 
وخلال اللقاء أكد القصير، أن العلاقات المصرية اللبنانية متميزة على كل الأصعدة، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في لبنان، وأضاف أنه بحث مع نظيره اللبناني تسهيل الإجراءات وإزالة كل العقبات أمام المصدريين من الجانبين.
 
من ناحيته، أشاد الوزير اللبناني بالتعاون بين البلدين، موجها الشكر إلى القيادة السياسية المصرية لمساندتها بلاده في مواجهة الأزمات، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة التى تحكم مصر حاليا تنظر الى علاقة مصر بلبنان بأنها علاقات أخوة قبل أن تكون تجارية .
 
و أعرب أيضا عن سعادته بأول زيارة له للعاصمة الإدارية واصفها إياها بأنها حالة من الإبداع، وحلم كبير  تحقق في وقت قصير خلال أربع سنوات فقط.
 
وأكد أن بلاده ترغب  في  الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في الاستزراع السمكى حيث تحتل مصر مكانة متميزة في هذا المجال.
 






وزير الزراعة

الاستزراع السمكى

لبنان

الصادرات الزراعية



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