‫وزارة الزراعة: انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشى ضد الحمى القلاعية

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2023 لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية انطلقت صباح اليوم الأحد، بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع .

قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تم توفير كل اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف صابر، أنه سوف يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية خلال الحملة، ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.