انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالجيزة اليوم

كتبت - مرام محمد

تنطلق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد الموافق 19/11/2023، وذلك بالتزامن مع انطلاق الحملة على مستوى محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأنهت مديرية الطب البيطري بالجيزة، استعداداتها لانطلاق الحملة، وذلك بتوفير كميات اللقاحات اللازمة وكل التجهيزات الطبية البيطرية ومستلزمات التحصين، فضلًا عن تجهيز لجان الترقيم والتسجيل، ولجان الإرشاد لتوعية المواطنيين بأهمية التحصين، وكذا تواجد لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية، ومديري الإدارات، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

تأتي الحملة في إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة، وذلك من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل في كل المراكز والقرى في وقت واحد.