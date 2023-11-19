وزير فلسطينى سابق: نشهد ازدواجية معايير غربية غير مسبوقة تجاه الحرب على غزة

وقال القدوة ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الأحد، من مدينة مرسيليا الفرنسية ـ إن "حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة مدعومة بشكل كامل من الغرب، وبشكل خاص من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب ضعف الشعب الفلسطيني".

وحذر من خطورة استمرار هذا الدعم الغربي للاحتلال الإسرائيلي في ظل هذه الانتهاكات المستمرة على قطاع غزة، مما يقود كافة جهود المجتمع الدولي إثر الحرب العالمية الثانية والمنظومة الدولية والقانون الدولي، مستنكرا بشدة الجريمة النكراء التي وقعت في مستشفى الشفاء بغزة.

وطالب القدوة بضرورة اتخاذ مواقف جادة في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية على غزة لإبادة الشعب الفلسطيني، مؤكدا استطاعة المجتمع الدولي وقف الاعتداءات الإسرائيلية ومحاسبتها على كافة أفعالها في القطاع.

ومن ناحية أخرى، أشاد بجهود ومواقف الدول العربية الداعمة بشكل مستمر لنصرة القضية الفلسطينية، مضيفا: أن "الموقف العربي صادق ومعنى بمساعدة فلسطين، والتحرك العربي على المسارات الدولية مفيد".