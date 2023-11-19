وزير العدل: نعمل على مشروع العدالة عن بعد.. والبداية هتكون اختيارية

كتب محمد عبد العظيم

استعرض المستشار عمر مروان وزير العدل، جهود الوزارة في دعم التحول الرقمي والتقنية، قائلا: "بنعمل 4 مشروعات منها المحررات المؤمنة التي تقدمها الوزارة عن بعد.. والوحدة قادرة على إصدار توكيل لمحامي دون الحاجة إلى الذهاب للشهر العقاري، ونسعي إلى نشرها في السفارات المصرية بالخارج".

وأضاف خلال افتتاح فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT23، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء: "عندنا مشروع يحقق على أرض الواقع وهو تحويل الكلام إلى نص.. وتم تطبيقها على 13 محكمة، وتم استخدمها في 92 ألف جلسة حتى الآن.. عندنا الحقيبة التقنية ويقودها الموثق للذهاب إلى مكان لتحرير المحررات المطلوبة".

وتابع وزير العدل: "بنشتغل في مشروعات التحول الرقمي مثل العدالة عن بعد، وكل الحاجات تكون أون لاين.. وفى البداية هتكون اختيارية وفى مرحلة لاحقة هتكون إجبارية".

ويعقد المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

يشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.