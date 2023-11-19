وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ جنوب سيناء تنفيذ المشروعات التنموية

كتب على عبد الرحمن

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات، ومتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وبحث الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ومعدلات تنفيذها وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية.

وفى بداية اللقاء، حرص وزير التنمية المحلية، على متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية أراضى الدولة، والتصدى بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدى عليها، مشددًا على أن الدولة ستواجه بكل حسم أى محاولات للبناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، وأن هناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة كافة التعديات التى تم رصدها فى جميع المحافظات.

وأشار اللواء خالد فودة إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتى تم رصدها فى عدد من المدن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين على الأراضى الزراعية بدون تراخيص مع التأكيد على تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة وبصفة خاصة الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باسترداد 694 متر مربع بإجمالى 9 حالات بناء مخالف على الأراضى الزراعية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على توجيه رؤساء المدن بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، وضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأى أعمال بناء جديد مخالف.

وأثنى محافظ جنوب سيناء على المجهودات الكبيرة التى تمت فى مجال المتغيرات المكانية مؤكدًا على أهمية هذا الأمر ومتابعته من خلال القيادة السياسية، للالتزام بالحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطن جنبا إلى جنب، مع عدم التقصير والتراخى وعدم محاباة أى شخص، موضحًا أن إجمالى عدد قرارات التصالح التى تم التصديق عليها حتى الآن 1345 حالة تصالح لأهالى مدن طور سيناء وشرم الشيخ ورأس سدر وأبو زنيمة.

كما شهد اللقاء متابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية والتى أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضى لمدة 6 شهور بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة، وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار فى الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت التوسع فى أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض الخاصة ببيع السلع الاستراتيجية والغذائية بتخفيضات تصل إلى 25 % والتى تشهد إقبالًا من المواطنين فى مختلف المحافظات، كما ستشهد الأسابيع القادمة التوسع فى افتتاح المنافذ والشوادر لزيادة المعروض من السلع الضرورية للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة من محدودى الدخل، والتصدى لجشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، لافتا إلى أن هناك متابعة أسبوعية من السيد رئيس مجلس الوزراء لهذه المبادرة وتطوراتها.

وأشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلى أنه يتابع باستمرار جوانب تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنطاق المحافظة ويتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للجميع وبكميات متوافرة وعدم الخروج عن الأسعار المعلنة، ويشدد على إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع الغش والتصدى لجشع التجار والاحتكار للمواد الغذائية.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة موقف الربع الأول للخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024 والتى تم الانتهاء من كافة اجراءات الطرح للمشروعات بجميع مدن المحافظة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق، وتطوير الشوارع والنظافة، وتحسين البيئة، والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وأشار اللواء هشام آمنة إلى الاهتمام الكبير الذى أولته الدولة المصرية والقيادة السياسية لتنمية سيناء، ويظهر ذلك جليا من خلال الاستثمارات الحكومية التى تخصصها الدولة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أهمية التنسيق بين أجهزة المحافظة مع الشركات المكلفة بتنفيذ المشروعات الجديدة فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى لدفع أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المخططة للمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى جنوب سيناء، مشيدًا بالجهود التى تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات فى عدد من المدن والمناطق المختلفة بجنوب سيناء والتى ستحقق نقلة حضارية لأهالى المحافظة فى ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وأثرية ودينية وعالمية.

وأشاد اللواء هشام آمنة بالجهود التى تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات فى عدد من المدن والمناطق المختلفة والتى ستحقق نقلة حضارية لأهالى جنوب سيناء فى ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وآثرية ودينية وعالمية.

رمن جانبه، أشار اللواء خالد فودة إلى المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية وجولاته الدورية على أرض الواقع، ورفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بصورة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المجالات

كما بحث اللقاء أيضًا جهود محافظة جنوب سيناء فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص سرعة الانتهاء من تجهيز مراكز الشبكة الوطنية بنهاية العام الحالى وذلك للمساهمة فى تحسين خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين وتوفير كافة البيانات والمعلومات لمتخذى القرار، وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة بالإضافة إلى دعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية مصر الرقمية بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمى الآمن.

وأكد اللواء خالد فودة على قيامة بتفقد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بطور سيناء، والمتابعة المستمرة لأعمال الشبكة الوطنية يرافقه القيادات التنفيذية بالمحافظة، كما أجرى اتصالا بعدد من المدن وذلك بغرض الوقوف على مدى جاهزية الجميع لرفع درجة استعدادها لتلقى البلاغات والتعامل معها لأى أحداث طارئة مع توافر اليقظة التامة، مشيرًا إلى أن الشبكة الموحدة تقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسى وغرفة عمليات متخصصة فى كل مدينة لتلقى بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادى تفاقم الأزمات.

وأشار اللواء خالد فودة الاستعداد التام لكافة الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات ومواجهة السيول والأمطار والتأكد من جاهزيتها استعدادًا لموسم الشتاء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأى طارئ، كما أشار المحافظ، إلى تكليفاته لكافة رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق واستيعاب أعضاءها للمهام المكلفين بها.

وتناول الاجتماع متابعة وزير التنمية المحلية للجهود المبذولة بالمحافظة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة، حيث يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات المُقدمة للمحافظة حوالى 146 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة.