وزير الأوقاف للغرب: إن لم تكونوا مع الضحية فلا تكونوا مع قتلة الأطفال

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة لضمير العالم الغربى وشرفائه، قائلا إن لم تكونوا مع الضحية من الفلسطينيين فلا تكونوا مع قتلة الأطفال من الإسرائيليين.. قولوا: لا لجرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.

وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تبرير الجريمة جريمة.. لا لتبرير جرائم العدو الصهيونى، وفجاجة الإسرائيليين فى تبرير قتل الأطفال واستهداف المستشفيات جريمة مركبة أشنع من القتل نفسه، مشددا على أن قصف مدرسة الفاخورة ومستشفى المعمدانى واقتحام مستشفى الشفاء جرائم حرب مكتملة الأركان تكشف الوجه الحقيقى للكيان الصهيونى ويجب على الجنائية الدولية ملاحقة مرتكبيها".

وكان قد أكد الأزهر الشريف أن استهداف الكيان الصهيونى الإرهابى للنازحين الأبرياء فى مدرستى الفاخورة وتل الزعتر، والتى راح ضحيتهما مئات الشهداء والمصابين، لهى جرائم غير إنسانية وغير أخلاقية، تُضاف إلى سجلَّات هذا الكيان الدموى الذى لا يعرف معنى الإنسانية والأخلاق والقيم، ولا يفهم سوى لغة القتل والجبروت والاغتصاب والتعدى على حقوق الآخرين.