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وزير الأوقاف: فجاجة إسرائيل في تبرير قتل الأطفال جريمة مركبة

السبت، 18 نوفمبر 2023 11:54 م
وزير الأوقاف: فجاجة إسرائيل في تبرير قتل الأطفال جريمة مركبة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف
كتب لؤى على

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، ان تبرير الجريمة جريمة ..لا لتبرير جرائم العدو الصهيوني، وفجاجة الإسرائيليين في تبرير قتل الأطفال واستهداف المستشفيات جريمة مركبة أشنع من القتل نفسه.
 
وشدد وزير الأوقاف فى بيان، على أن قصف مدرسة الفاخورة ومستشفى المعمداني واقتحام مستشفى الشفاء جرائم حرب مكتملة الأركان تكشف الوجه الحقيقي للكيان الصهيونى و يجب على الجنائية الدولية ملاحقة مرتكبيها. 
 
 
وفى وقت سابق أكد  وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة أن رفض أكثر المتحدثين في جلسة مجلس الأمن لانتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي شهادات موثقة لجرائم الاحتلال، مضيفا أن كشف المزيد من جرائم الاحتلال الصهيوني ضرورة حتى لا يفلت من عواقب جرائمه، مشددا على أن محاكمة قتلة الأطفال أمام الجنائية الدولية ضرورة لضمان حقوق الإنسان إن كان هناك حقا من يؤمن بها وهو ما لمسناه في أصوات بعض أصحاب الضمائر الحية في قلب أوروبا ويجب أن نبني عليه، لافتا الي ان  تصاعد الإدانات الدولية للكيان الصهيونى يحتم علينا بذل المزيد من الجهد لفضح جرائمه. 
 

 







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