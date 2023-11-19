وزارة النقل: محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية حلت مشكلة تكدس الشاحنات.. فيديو

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل، أن نظام التسجيل المسبق للشاحنات ب محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية، ساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة، نظرا لأن وقت الشاحنة أصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة وهو رقم قياسي لم تصل إليه أى محطة أخرى في مصر، حيث نشرت الوزارة فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، يوضح نظام الحجز المسبق للشاحنات.

وأضافت وزارة النقل، أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، استطاعت التغلب على أكبر التحديات وهى تكدس الشاحنات، ويأتي نظام التسجيل المسبق للشاحنات ضمن أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها وساهم ذلك في تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها – بعد التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة على موعد تفريغ الشاحنة والمغادرة.

ويأتى ذلك في ظل مواصلة مصر استكمال مسيرة البناء والتنمية، عبر إقامة المشروعات القومية العملاقة فى إطار تطوير كافة الموانىء المصر لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وتأتى محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو الماضي كأحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، ويرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ووضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمى.