اليوم السابع
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وزارة الصحة تقدم نصائح هامة للأمهات الجدد.. تفاصيل

الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:34 م
وزارة الصحة تقدم نصائح هامة للأمهات الجدد.. تفاصيل وزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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قدمت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح الهامة للأمهات الجدد والتى تضمنت :- 
 
١- أول 6 شهور من عمر الطفل يجب إرضاعة رضاعة طبيعية خالصة.
٢- الرضاعة الطبيعية المطلقة مهمة للطفل حتى عمر السنتين .
٣- من عمر 6 شهور يجب إدخال بعض الأطعمة بجانب حليب الأم .
 

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الرضاعة الطبيعية تقوى العلاقة بين الأم والطفل، كما تقلل من فرص الإصابة بسرطان الثدى، وتابعت: الرضاعة الطبيعية ضرورة على الأقل لمدة عام لأنها تقلل من فرص إصابة الأم بسرطان الثدى.

وتابعت أن الرضاعة الطبيعية تسهم فى حماية الطفل من الأمراض المعدية والمزمنة، كما يساعد على الشفاء من الأمراض سريعا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن للرضاعة الطبيعية فوائد كبيرة لصحة الأم، أولها أنها تقلل من احتمال الإصابة بالسرطان فى منطقة الثدى كما تقل من احتمالية الإصابة بسرطان المبيض.

وكشفت عن خطوات الرضاعة الطبيعية الصحية، والتى تضمنت ملامسة جلد الأم لجلد الطفل عقب ولادته فورا، واستهلال الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من عمره.

وشملت الخطوات بحسب وزارة الصحة إرضاع الطفل بناء على طلبه أى كلما يرغب فى الليل أو النهار، بالإضافة إلى المساكنة مع الامتناع عن إعطاء الطفل أى أغذية إضافية غير لبن.

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