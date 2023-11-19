وزارة الصحة تكشف مضاعفات خطرة للالتهاب الكبدى بى.. تفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن تجنب مضاعفات ال التهاب الكبدى بى كتليف الكبد وسرطان الخلايا الكبدية الذى يسبب الوفاة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى ضرورة الكشف ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد بالمجان، حيث إن الفحوص متطورة وتستطيع الكشف السريع عن الإصابات المرضية .

أكد الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بعد إحالتهم للتقييم من خلال 22 عيادة متعددة التخصصات داخل وحدات علاج الفيروسات الكبدية تضم تخصصات (كبد، أورام، أشعة تداخلية، جراحة) لتقييم الحالة وتحديد النمط الأفضل للعلاج سواء دوائى أو جراحى.