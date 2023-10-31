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وزارة التعليم: غياب الطالب عن تقييمات أكتوبر يحرمه من درجات الامتحان

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 07:00 ص
وزارة التعليم: غياب الطالب عن تقييمات أكتوبر يحرمه من درجات الامتحان وزارة التربية والتعليم -
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن غياب الطالب عن تقييمات شهر أكتوبر لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى يحرم الطالب من درجة الامتحان، موضحة أن الطالب يحصل على الدرجة الأعلى فى تقييمات شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبل وتضاف هذه الدرجة إلى درجات الطالب فى امتحان الفصل الدراسي الأول الذى سينطلق فى يناير 2024، مؤكدة أن اختبار شهر أكتوبر يعقد خلال اليوم الدراسى فى زمن يعادل حصة دراسية لكل مادة وفق الجدول المعلن عنه.
 
وحددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات شهر أكتوبر فى مادة العلوم للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس،  للعام الدراسي الحالي 2023/2024، موضحة أنه يتم تخصيص زمن الاختبار جزء من الحصة نصف ساعة، مشيرا إلي أن درجة الاختبار 15 درجة تتضمن 3 أسئلة و8 مفردات كالتالي:
 
- السؤال الأول: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة باجمالي 6 درجات. 
 
- السؤال الثاني: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالي 6 درجات . 
 
- المستوي الثالث: مقالي بسيط 2 مفردة ويتم تخصيص درجة ونصف للمفردة الواحدة بإجمالي 3 درجات .
 
 






وزارة التربية والتعليم

مواصفة امتحان العلوم لشهر أكتوبر

مواصفة امتحان مادة العلوم للرابع الابتدائي

اختبار شهر أكتوبر

اليوم السابع بلس

التعليم

امتحانات الفصل الدراسى الاول



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