هيئة الدواء تطلق تحذيرات مهمة حول تناول المضادات الحيوية.. اعرف تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية، إن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تظهر نتيجة للاستخدام الخاطىء أو المفرط للمضادات الحيوية.

وتابعت: نستطيع بالوعى التقليل من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية؛ وهو ما يتطلب عدم تناول المضادات الحيوية الا باشراف طبى او الالتزام الكامل بجرعات المضاد الحيوى التى يصفها الطبيب .

وحذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط مثل: "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد".​

_ لأن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي هيكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامه فيما بعد

واستكملت: المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب. ​