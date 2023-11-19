اليوم السابع
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هيئة الدواء تطلق تحذيرات مهمة حول تناول المضادات الحيوية.. اعرف تفاصيل

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:01 م
هيئة الدواء تطلق تحذيرات مهمة حول تناول المضادات الحيوية.. اعرف تفاصيل هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية، إن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تظهر نتيجة للاستخدام الخاطىء أو المفرط للمضادات الحيوية.
 
وتابعت: نستطيع بالوعى التقليل من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية؛ وهو ما يتطلب عدم تناول المضادات الحيوية الا باشراف طبى او الالتزام الكامل بجرعات المضاد الحيوى التى يصفها الطبيب .
 
وحذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط مثل: "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد".​
 
_ لأن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي هيكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامه فيما بعد
 
واستكملت:  المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب. ​
 

وتابعت: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها، وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط.​

وأضافت: ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​

 
 
 
 






هيئة الدواء

المضادات الحيوية

البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

الاطباء

نزلات البرد

الانفلونزا



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