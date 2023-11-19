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وزارة الصحة تحذر: مقاومة المضادات الحيوية تزيد من خطر الوفاة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 03:00 ص
وزارة الصحة تحذر: مقاومة المضادات الحيوية تزيد من خطر الوفاة الدكتور وجدى أمين
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور وجدى أمين، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصدرية بوزارة الصحة والسكان إن مقاومة المضادات الحيوية تتسبب فى إطالة مدة المرض وزيادة مخاطر الوفاة وذلك بسبب الإفراط فى استخدام الأدوية الحيوية.
 
وأوضح الدكتور وجدى أمين، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصدرية بوزارة الصحة والسكان فى تصريح لليوم السابع أنه يجب عدم الحصول على أى أدوية الا بعد الرجوع للطبيب أولا وحذر من تناول المضادات الحيوية دونما وصفة طبية.
 
من جانبه أضاف الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن  تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية خطر كبير وتابع : ظهور مقاومة للمضادات الحيوية هو الخطر الأكبر ويضعنا فى مواجهة شرسة مع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ويفتك بالمريض ويرفع معدلات الوفيات.
 
وتابع: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها، وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط.، ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​
 
 






وزارة الصحة

المضادات الحيوية

مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

الفيروسات

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