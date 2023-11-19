نجل نتنياهو يثير الغضب فى إسرائيل بعد هجومه على الجيش والمحكمة العليا

وكالات

أثار نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدلا وغضبا في إسرائيل، بعد هجومه على الجيش والمحكمة العليا.

وبالتزامن مع المؤتمر الصحفي لنتنياهو، نشر ابنه يائير نتنياهو على قناته في "تلجرام" مجموعة من المنشورات، التي تنتقد عدة مؤسسات في الدولة.

وبحسب موقع سكاى نيوز، قال في إحدى المنشورات إن القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا أدت إلى تغييرات في قواعد الاشتباك للجيش الإسرائيلي على حدود غزة، مما مكن الفصائل الفلسطينية من الاقتراب من السياج الحدودي.

وبعد ذلك، شارك يائير منشورات تلوم الجيش الإسرائيلي على الفشل الذي حدث في 7 أكتوبر، عندما أدى هجوم الفصائل الفلسطينية المفاجئ إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.

وردت منظمة "إخوة السلاح" التابعة لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي على انتقادات ابن نتنياهو، بالقول: "عليك أن تنتظر إلى الحقائق. أنت تجسد الغطرسة وأبوك يجسد التعتيم والذنب، لقد انتهى عصر تأثيركم الخبيث".

وأضافت: "إننا نقف متحدين مع الرجال والنساء الذين يخاطرون بحياتهم لحماية بلدنا الذي هربتم منه".

وتابعت: "نحن نتفهم إحباطات والدكم ورغباته والدولة بأكملها تتفهم ذلك، ومع ذلك كان من الأفضل لو بقيت صامتا".