اليوم السابع
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مناشدة عاجلة من التنمية المحلية للمواطنين بسبب الطقس السيئ.. انفوجراف

الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:16 م
مناشدة عاجلة من التنمية المحلية للمواطنين بسبب الطقس السيئ.. انفوجراف مناشدة عاجلة من التنمية المحلية للمواطنين بسبب موجة الطقس السيء
كتب على عبد الرحمن

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ناشد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان؛ تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار فى حالة الطقس.
 
 
وينشر "اليوم السابع" انفوجراف يوضح تحذيرات وزير التنمية المحلية للمواطنين تحسبا لحالة الطقس السيء في المحافظات: 
 
انفوجراف يوضح مناشدة عاجلة من التنمية المحلية للمواطنين بسبب موجة الطقس السيء
انفوجراف يوضح مناشدة عاجلة من التنمية المحلية للمواطنين بسبب موجة الطقس السيء
 
وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التى تتعرض لها المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة، وذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظات والسواحل الشمالية اليوم الأحد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية. 
 
وكلف وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أى طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء فى هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.
 
وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها للتعامل الفورى مع أى مستجدات، والتأكد من تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض لتراكمات الامطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.
 
وشدد اللواء هشام آمنة، على استمرار التنسيق المستمر بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وإدارات المرور والحماية المدنية.






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