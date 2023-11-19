مسؤول أمريكى يزور كينيا والصومال لمناقشة جهود مكافحة الإرهاب

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بحث القائم بأعمال النائب الأول لمنسق مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الامريكية كريستوفر لاندبرج خلال زيارته كينيا والصومال الأهداف المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، السبت أن لاندبرج استعرض خلال جولته الخارجية، والتي استمرت 4 أيام، برامج بناء القدرات التي تمولها وزارة الخارجية الأمريكية، والانخراط مع نظرائه لتعزيز التعاون الأمني.

وفي كينيا، التقى المنسق بالإنابة لاندبرج، بحسب البيان، كبار المسؤولين الحكوميين لإعادة التأكيد على الشراكة الأمنية القوية بين الولايات المتحدة وكينيا ومناقشة أولويات التنسيق والتعاون الإقليميين ضد التهديدات الإرهابية شرق أفريقيا .

وانضم القائم بأعمال النائب الأول لمنسق مكتب مكافحة الإرهاب إلى السكرتير الرئيسي لوزارة الداخلية والإدارة الوطنية في كينيا ريموند أومولو، في حفل قص الشريط لمركز التدريب على إنفاذ القانون الذي تموله وزارة الخارجية في في منطقة كانيونيو في مقاطعة كيتوي (جنوبي كينيا).

وفي الصومال، التقى المنسق بالإنابة لاندبرج كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الأهداف المشتركة لمكافحة الإرهاب في البلاد.