محاكم × 24 ساعة.. تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بحفل المنصورية

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة حفل المنصورية.

واقعة حفل المنصورية

أجلت منذ قليل محكمة جنح كرداسة اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 12 متهما فى واقعة حفل المنصورية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفل، لجلسة 3 ديسمبر للحكم.

داعش

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، حجز إعادة محاكمة متهم بخلية داعش لاتهامهم بمحاولة استهداف محكمة التجمع، لجلسة 3 مارس، للنطق بالحكم.

تقليد الأختام

وفيما أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 12 ديسمبر للمرافعة.

حشيش

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم بيومى، خفير خاص بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة حشيش مخدر بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.