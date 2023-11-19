محافظ بورسعيد يوجه بتوفير كل سبل الرعاية الصحية لمصابي عقار حى شرق المنهار

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين فى حادث انهيار عقار بحى الشرق، وانتقل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى موقع العقار المنهار بحى الشرق، وذلك فور وقوع الحادث وتلقى غرفة العمليات الإشارة بإنهيار العقار، للوقوف على الحادث وتداعياته وحجم الإصابات والوفيات، وذلك بتواجد اللواء مازن صبرى مدير أمن بورسعيد، واللواء عاطف وجدى، السكرتير العام للمحافظة، وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع تابعات الحادث على أرض الواقع.

وتابع محافظ بورسعيد، أعمال رفع حطام العقار المنهار فى حى الشرق حيث يقوم رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، أعمالهم بالبحث عن مصابين أو وفيات أسفل العقار، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفورى فى حالة وقوع أية إصابات.

ووجه اللواء عادل الغضبان الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الحادث وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات تجاه الحادث والمصابين وإعداد تقرير كامل مفصل عن الواقعة.

كما أصدر محافظ بورسعيد توجيهاتة بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين الذين يتلقون علاجهم بأحد المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.