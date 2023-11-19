اليوم السابع
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محافظ القاهرة يعتمد إعادة تخطيط منطقة حكر السكاكينى بالشرابية.. تفاصيل

الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:23 م
محافظ القاهرة يعتمد إعادة تخطيط منطقة حكر السكاكينى بالشرابية.. تفاصيل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، باعتماد مشروع المخطط التفصيلي لمنطقة حكر السكاكيني القديم بالشرابية كمنطقة خدمات لصالح المحافظة طبقا لما يلي :

وتم تخصيص قطعة ارض كخدمات صحية، ولعتماد قطعة ارض سوق حضارى، وقطعة أخرى كخدمات تعليمية (عام، أزهرى)، وأخرى كخدمات عامة ( مكتب تموين، شهر عقارى ، - سجل مدنی ، - قاعة متعددة، الأغراض (تدار بمعرفة الحي) - مكتب بريد، وجزء كملاعب مفتوحة، وتخصيص قطعة ساحة انتظار للسيارات
 
جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 5725 لسنة 2017 بشأن إعلان مناطق الخطورة الثانية الواقعة بأحياء محافظة القاهرة الواردة ضمن الخريطة القومية لحصر المناطق الأمنة المعدة من قبل صندوق تطوير المناطق العشوائية كمناطق إعادة تخطيط، وبناء على مذكرة مديرية الإسكان والمرفق الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية) بشأن اعتماد مشروع تخطيط منطقة حكر السكاكيني القديم بحي الشرفية كمنطقة خدمات لصالح المحافظة والمعتمدة منا بتاريخ 2023/2/25، وبناء على موافقة المجلـ التنفيذي للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/3/19.
 
وبناء على صورة كتاب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ برقم وارد 4764 بتاريخ 2023/8/15 والمرفق به صورة الكتاب الوارد من وزير التنمية المحلية بشأن طلب اعتماد مشروع المخطط التفصيلي لمنطقة حكر السكاكيني القديم والمتضمن اعتماد رئيس مجلس الوزراء على المشروع.
 
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حكر السكاكيني

القاهرة

تطوير العشوائيات

الشرابية



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