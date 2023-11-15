اليوم السابع
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الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 03:04 م
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محافظ القاهرة يتفقد أسواق حى السلام لمتابعة مبادرة خفض أسعار السلع

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 01:35 م
محافظ القاهرة يتفقد أسواق حى السلام لمتابعة مبادرة خفض أسعار السلع جانب من جولة المحافظ
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من الأسواق بحى السلام، لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى اطلقها، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية، وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.
 
والتقى محافظ القاهرة خلال الجولة بعددٍ من المواطنين، وحرص على الاستماع لآرائهم حول تواجد السلع الأساسية بالأسعار المعلنة ومستوى جودتها، حيث أكد المواطنون توافرها وحصولهم على احتياجاتهم منها بيسر .
 
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات الدورية للأسواق لمتابعة توافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع فى إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.
 
رافق المحافظ فى جولته الدكتور ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة .
 
اسعار السلع
اسعار السلع

محافظ القاهرة يتفقد الأسواق بالسلام (2)
محافظ القاهرة يتفقد الأسواق بالسلام 

محافظ القاهرة يتفقد الأسواق بالسلام (1)
محافظ القاهرة يتفقد الأسواق بالسلام 

 







محافظ القاهرة

تخفيض السلع

السلع الغذائية

اخبار القاهرة



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