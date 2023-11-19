ضحكتها هزمت القصف الإسرائيلي.. الطفلة الفلسطينية "سيلا" في فيديو جديد

كتب آسر أحمد

بعد أن خطفت قلوب العالم بسبب ضحكتها البريئة، ظهرت الطفلة الفلسطينية "سيلا"، في فيديو جديد لها اليوم من داخل مركز إقامتها في أحد مستشفيات قطاع غزة أثناء خضوعها للعلاج، بعد أن أصاب الاحتلال الإسرائيلي الغاشم منزل أسرتها.

وسرعان ما انتشر الفيديو الجديد للطفلة الفلسطينية التي تحارب القصف الإسرائيلي الغاشم بـ "ضحكتها"، واستقبلت اليوم الكثير من الهدايا التي تم ارسالها لها بعد ظهورها الملفت امس وحركتها المرحه التي خطفت بها قلوب العالم اجمع.

وكانت الطفلة الفلسطينية التي لم يتخط عمرها الست سنوات، قد فقدت والدتها وشقيقها أثناء القصف المستمر للاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من 42 يوماً والذى يستهدف به المدنيين العزل في القطاع.



سيلا مع الهدايا التى استقبلتها اليوم