اليوم السابع
Ads
السبت، 18 نوفمبر 2023 10:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الطفلة الفلسطينية سيلا تخطف القلوب بعد فقدانها والدتها وشقيقها.. فيديو

السبت، 18 نوفمبر 2023 08:48 م
الطفلة الفلسطينية سيلا تخطف القلوب بعد فقدانها والدتها وشقيقها.. فيديو الطفلة سيلا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فقدت عائلتها ولم تفقد ضحكتها التي تثبت وتؤكد ما تربو عليه وهو أنهم أصحاب الأرض الحقيقيون، "سيلا" الفتاة الفلسطينية التي انتشر لها فيديو عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وهي ترمح وتلهو وتلعب داخل أروقة أحد المستشفيات في قطاع غزة، بعد ان فقدت والدتها وشقيقها اثناء القصف الغاشم من الكيان الصهيوني المحتل على القطاع.

وظهرت الطفلة وهي تخضع للعلاج في قدميها التي تم ربطها و"تجبيسها" بالكامل نتيجة القصف الغاشم الذي أفقدها والدتها وشقيقها ولم يفقدها ضحكتها، وسرعان ما تداول الفيديو بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

الطفلة سيلا
الطفلة سيلا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن الصحة الفلسطينية قالت إن أكثر من 12 ألف شهيد منذ بداية العدوان على غزة والضفة.

يتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

 







فلسطين

غزة

اخبار غزة

اخبار فلسطين

غزة اليوم



الموضوعات المتعلقة

الأقمار الصناعية ترصد كارثة 2023 فى غزة بلقطات للنازحين الفلسطينيين.. صور

السبت، 18 نوفمبر 2023 08:15 م

الصحة الفلسطينية: أكثر من 12 ألف شهيد منذ بداية العدوان على غزة والضفة

السبت، 18 نوفمبر 2023 08:10 م

إعلام فلسطيني: غارات جوية للاحتلال تستهدف وسط قطاع غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 08:06 م

الخارجية السعودية: ندين قصف الاحتلال لمدرسة الفاخورة في غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 07:47 م

السعودية تدين القصف السافر لمدرسة الفاخورة شمال غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 07:33 م

تفاصيل لقاء الرئيس السيسى مع وزير القوات المسلحة الفرنسى بشأن أحداث غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 07:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة