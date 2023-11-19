اليوم السابع
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ضبط 9 آلاف قرص مخدر خلال حملة أمنية في مطروح

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:56 م
ضبط 9 آلاف قرص مخدر خلال حملة أمنية في مطروح قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين- مقيمين بمطروح) تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأقراص المخدرة، بدائرة قسم شرطة النجيلة وبحوزتهم (90 علبة لعقار التامول المخدر بإجمالى 9000 قرص)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في وقت لاحق من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام).
 
ونجحت الجهود في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,150 كيلو جرام – كمية من عقار التامول المخدر – طبنجة صوت).






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