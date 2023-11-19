اليوم السابع
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ضبط 3 أشخاص بالجيزة لاستدراج دليفرى والتعدى عليه وسرقة دراجته النارية

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:48 م
ضبط 3 أشخاص بالجيزة لاستدراج دليفرى والتعدى عليه وسرقة دراجته النارية حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (عامل توصيل طلبات "مُصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم") بأنه أثناء إستقلاله دراجته النارية لتوصيل طلب بدائرة المركز ولدى وصوله فوجئ بعدد 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بالتعدى عليه بعصا شوم فأحدث إصابته واستولوا منه على الدراجة النارية قيادته، ولاذوا بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها بأرض زراعية متاخمة لمحل سكن أحد المتهمين.

 







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