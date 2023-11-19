اليوم السابع
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ضبط المتهم بالنصب على الراغبين في التقديم للكليات العسكرية

الأحد، 19 نوفمبر 2023 08:04 م
ضبط المتهم بالنصب على الراغبين في التقديم للكليات العسكرية حبس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .
 
 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال زعمه بتسهيل إجراءات قبول ذويهم المتقدمين للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية وذلك من خلال حساب إلكترونى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وآخر بتطبيق "واتس آب". 
 
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد المذكور وتبين أنه (وسيط عقارى- مقيم بمحافظة الجيزة).. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب تلك الوقائع)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 






النصب

الاحتيال

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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