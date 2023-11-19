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رئيس الوزراء يشهد اليوم فعاليات الدورة 27 من معرض ومؤتمر Cairo ICT

الأحد، 19 نوفمبر 2023 09:57 ص
رئيس الوزراء يشهد اليوم فعاليات الدورة 27 من معرض ومؤتمر Cairo ICT رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

يشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

 

 

 







مؤتمر Cairo ICT

مصطفى مدبولى

رئيس الوزراء

الحكومة

تكنولوجيا المعلومات



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