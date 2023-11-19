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رئيس الوزراء: قطاع الاتصالات والتكنولوجيا قطاع الأمل والمستقبل

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:22 م
رئيس الوزراء: قطاع الاتصالات والتكنولوجيا قطاع الأمل والمستقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المستقبل والمدى للتقدم والانطلاق فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى السماء لأن المجال مفتوح.
 
وتابع فى تصريحات تليفزيونية على هامش تفقده عدد من الشركات العالمية فى مصر، عقب افتتاح فعاليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 23 تحت شعار "دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل"، والتي تقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الشركات العالمية والمصانع العملاقة اعتمادها الأساسي على مراكز التدريب فى مصر وأن العنصر البشرى المصرى من أفضل الكوادر.
 
وأوضح أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا هو قطاع الأمل ومصر تنمو فيه بنسبة من 15-20% سنويًا.






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مصطفى مدبولى

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الحكومة

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بيبسيكو




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