حملات لرفع تعديات المحال والباعة الجائلين بمنطقة الطوابق فى فيصل

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم وشرطة المرافق برفع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية من الطريق العام بمنطقة الطوابق بفيصل وتحقيق الانضباط بالشارع.

وفي هذا الإطار، رفع الحي كافة الإشغالات والتعديات وفروشات محال الخضروات والفواكه والماركت والباعة الجائلين وعربات المأكولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جديرٌ بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، خلال لقاؤه الموسع الأخير بأعضاء مجلس النواب عن دوائر أوسيم والوراق وكرداسة ومنشأة القناطر وإمبابة والمنيرة؛ بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع انتظار سيارات السرفيس خارج المواقف المخصصة لها ومعاقبة المخالفين، وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين بكافة القطاعات.