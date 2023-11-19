تعرف على تفاصيل مشروعات هيئة الصرف الزراعى لخدمة المنظومة المائية

كتبت ـ أسماء نصار

تنفذ الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية و الرى العديد من المشروعات لتطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل المشروعات التي تم تنفيذها بهدف خدمة المنظومة المائية :

1- هيئة الصرف تقوم سنوياً بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية فى 4444 مصرفا بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلو متر.

2- تطهير المصارف لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية وارتفاع مناسيب المياه بها.

3- توسيع وتعميق المصارف بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنوياً.

4- تشغيل 157 محطة تابعة لهيئة الصرف تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية.

5- تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى بزمام يتجاوز 6 ملايين فدان، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضى بمساحة 2.4 مليون فدان.

6- تم خلال العام المالى السابق الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان .

7- من المستهدف خلال العام المالى الحالى تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان أخرى .

8- يتم متابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنوياً ، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية .

9- يتم متابعة شكاوي المزارعين وأعمال الصيانة الدورية بمعرفة الإدارة العامة للتقييم بهيئة الصرف .

10- يتبع هيئة الصرف 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك فى “أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا”لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE بطاقة 609 كيلو مترات سنوياً من مواسير المجمعات و 2711 كيلو مترا سنوياً من مواسير الحقليات.