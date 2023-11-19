تعرف على تفاصيل مشروعات هيئة الصرف الزراعى لخدمة المنظومة المائية

تنفذ الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والرى العديد من المشروعات لتطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى.
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل المشروعات التي تم تنفيذها بهدف خدمة المنظومة المائية :
1- هيئة الصرف تقوم سنوياً بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية فى 4444 مصرفا بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلو متر.
2- تطهير المصارف لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية وارتفاع مناسيب المياه بها.
3- توسيع وتعميق المصارف بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنوياً.
4- تشغيل 157 محطة تابعة لهيئة الصرف تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية.
5- تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى بزمام يتجاوز 6 ملايين فدان، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضى بمساحة 2.4 مليون فدان.
6- تم خلال العام المالى السابق الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان .
7- من المستهدف خلال العام المالى الحالى تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان أخرى .
8- يتم متابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنوياً ، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية .
9- يتم متابعة شكاوي المزارعين وأعمال الصيانة الدورية بمعرفة الإدارة العامة للتقييم بهيئة الصرف .
10- يتبع هيئة الصرف 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك فى “أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا”لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE بطاقة 609 كيلو مترات سنوياً من مواسير المجمعات و 2711 كيلو مترا سنوياً من مواسير الحقليات.
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