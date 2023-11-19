اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 نوفمبر 2023 07:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على تفاصيل مد قطار خفيف من الرحاب للعاصمة الإدارية

الأحد، 19 نوفمبر 2023 06:00 ص
تعرف على تفاصيل مد قطار خفيف من الرحاب للعاصمة الإدارية القطار الكهربائى الخفيف LRT
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعمل وزارة النقل على إنشاء مشروع قطار كهربائي خفيف LRT من الرحاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال التعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك أنترناشيونال القابضة الصينية (أفيك أنتل)، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنفيذ المشروع. 
 
تفاصيل المشروع: 
  1. يمتد المشروع من مركز النقل بمحطة الرحاب التبادلية بالمرحلة الثانية للخط الرابع للمترو للعاصمة الإدارية بمنطقة R3 بجوار محطة المونوريل.
  2. طول الخط 40 كم وعدد المحطات 8 محطات .
  3. يضم المشروع محطة تغذية رئيسية وعدد من محطات التغذية الفرعية والورشة وتوريد القطارات.
  4. تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أفيك الصينية لتنفيذ المشروع 
  5. يتم حاليا دراسة تنفيذ هذا المشروع بعد توقيع مذكرة التفاهم
  6. المشروع يخدم الرحاب ودار مصر والقرنفل ومدينتى والشروق وبدر وهليوبوليس الجديدة والتوسعات العمرانية
  7.  تقدم الشركة الصينية عرض فنى ومالى خلال 12 شهر لتنفيذ الأعمال.
  8. المشروع يربط مع الخط الرابع للمترو والمونوريل
 
 






الرحاب

القطار الكهربائي الخفيف

القطار الكهربائي

العاصمة الادارية

LRT

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة