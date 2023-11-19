تعرف على تفاصيل مد قطار خفيف من الرحاب للعاصمة الإدارية

تعمل وزارة النقل على إنشاء مشروع قطار كهربائي خفيف LRT من الرحاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال التعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك أنترناشيونال القابضة الصينية (أفيك أنتل)، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنفيذ المشروع.
تفاصيل المشروع:
- يمتد المشروع من مركز النقل بمحطة الرحاب التبادلية بالمرحلة الثانية للخط الرابع للمترو للعاصمة الإدارية بمنطقة R3 بجوار محطة المونوريل.
- طول الخط 40 كم وعدد المحطات 8 محطات .
- يضم المشروع محطة تغذية رئيسية وعدد من محطات التغذية الفرعية والورشة وتوريد القطارات.
- تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أفيك الصينية لتنفيذ المشروع
- يتم حاليا دراسة تنفيذ هذا المشروع بعد توقيع مذكرة التفاهم
- المشروع يخدم الرحاب ودار مصر والقرنفل ومدينتى والشروق وبدر وهليوبوليس الجديدة والتوسعات العمرانية
- تقدم الشركة الصينية عرض فنى ومالى خلال 12 شهر لتنفيذ الأعمال.
- المشروع يربط مع الخط الرابع للمترو والمونوريل
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