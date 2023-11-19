تحطم واجهات عدد من المحال التجارية نتيجة تصادم سيارة نقل بها فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

شهد طريق المنصورة أجا، في محافظة الدقهلية ، اليوم الأحد، انحراف سيارة نقل ثقيل واصطدامها بعدد من المحال التجارية، بعد اختلال عجلة القيادة نتيجة سقوط الأمطار، ما تسبب في تحطم الواجهات، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، باصطدام سيارة نقل ثقيل في عدد من المحال التجارية على طريق أجا المنصورة، أمام قرية نقيطة.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز، ورجال المرور لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيارة انحرفت أثناء سيرها على الطريق، واصطدمت بعدد من المحال التجارية ودراجة نارية وأخرى هوائية، ما تسبب في تحطمها.

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، وجار حصر التلفيات.