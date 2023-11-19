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بدء مسابقة الأزهر الشريف السنوية فى حفظ القرآن الكريم بأربع مناطق

الأحد، 19 نوفمبر 2023 04:24 م
بدء مسابقة الأزهر الشريف السنوية فى حفظ القرآن الكريم بأربع مناطق مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم
كتب ـ لؤى على

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انطلقت فعاليات مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور  محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف .
 
وانطلقت المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن وتجويده  في مناطق  "السويس ، مطروح ، البحر الأحمر ، أسوان)" وقد توجه إلى منطقة السويس الأزهرية  الدكتور أبو اليزيد علي سلامة  مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي وكيل لجنة المصحف الشريف و المشرف العام على المسابقة لمتابعة سير أعمال المسابقة والتأكد من تطبيق معايير المسابقة ، ومتابعة أعمال المسابقة، كما انطلقت من قطاع المعاهد الأزهرية  لجان لمتابعة المسابقة في جميع المناطق الأزهرية للتأكد من جاهزية المقرات ومتابعة أعمال المسابقة.
 
 
 






قطاع المعاهد الازهرية

مسابقة الازهر للقران

مسابقة القران الكريم

القران الكريم



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