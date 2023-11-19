"اليونيسف": الأطفال والملاجئ لايجب أن تكون هدفا للعدوان الإسرائيلى

كتبت ـ هند المغربى

شددت "أديل خُضر" المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن المدارس والأطفال والملاجئ يجب ألا تكون هدفاً للعدوان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، جاء ذلك على خلفية مقتل وإصابة الكثيرين فى هجمات إسرائيلية على مدرستى الفاخورة وتل الزعتر فى غزة، ودعت إلى ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، "نرى صورا مروعة لأطفال ومدنيين يُقتلون في غزة - مرة أخرى - فيما كانوا يحتمون في مدرسة يتعين دائما أن تتمتع بالحماية".

وشددت على ضرورة وقف القتل والدمار والمعاناة، وإنهاء "هذا الكابوس، الآن، الذى يعيشه الأطفال".

ومن جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "مارتن جريفيث"، أن "الملاجئ أماكن للأمان والمدارس أماكن للتعلم. ولا يمكن للمدنيين، ولا ينبغي لهم، أن يتحملوا هذا الأمر أكثر من ذلك. يجب أن تسود الإنسانية".