اليمن يؤكد حرصه على تحقيق السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية التى خلفها الحوثيون

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ناقش مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي، الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على تحقيق السلام وتخفيف المعاناة الانسانية التي خلفتها حرب الحوثيين ضد اليمنيين.

ونوه السعدي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - بالجهود المهمة والاستثنائية التي بذلها جريسلي خلال فترة عمله في اليمن والإنجازات، التي تحققت، وفي مقدمتها تنفيذ واستكمال المرحلة الاولى من خطة الإنقاذ للأمم المتحدة المتعلقة بناقلة النفط صافر وتجنب حدوث كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية في اليمن ودول المنطقة، مؤكدا أهمية استكمال خطة الأمم المتحدة كاملة والتاكيد على سد فجوة التمويل للانتهاء من معالجة هذا الملف الهام.

من جانبه، استعرض جريسلي البرامج والمشاريع، التي قام وفريقه بالعمل على إنجازها أثناء ولايته، وأهمية استمرار التعاون لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان تحقيق الاستقرار في اليمن.