المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.ا.م" و"ا.م.ع"و"ع.ا.م" بالسجن المشدد 5 سنوات ، بعد اتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليه "م.م.ع." بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة بدائرة مركز سوهاج المتهمين بالشروع فى قتل المجنى عليه بعد التعدى عليه بسلاح نارى وإطلاق النار عليه مما أسفر عن إصابة المجنى عليه وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهمين والمجنى عليه بسبب الميراث، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ووجهت إليهم النيابة تهمة الشروع فى القتل وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.