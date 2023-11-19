اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الأحد، 19 نوفمبر 2023 03:09 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد ، بمعاقبة المتهم "ش.ك.ى" عامل و" ر.م.ث" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين  بدائرة مركز جرجا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين ، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين  وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.






سوهاج

جنايات سوهاج

السجن

جرجا

المخدرات



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