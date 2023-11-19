المؤبد لأمين عهدة بتهمة اختلاس 387 ألف جنيه من جمعية تعاونية بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم (ا ع م) 54 سنة، أمين عهدة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بمركز جرجا، بالسجن المؤبد وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ مساوى وقدره 387 ألف جنيه، لاتهامه باختلاس المبلغ من جهة عمله.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزين، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز جرجا حيث اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته موظف عام (أمين عهدة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية )، بان اختلس كميات الدقيق التموينى ومقدارها 61 طنا بقيمة 387 ألف جنيه، بأن استلمها مطحن جرجا لبيعها للمواطنين المتعاملين مع الجمعية جهة عمله عن طريق بطاقات التموين الخاصة بهم طبقا الحصص المقررة إلا أنه احتسبها لنفسه واضاعتها على ملك جهة عمله.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التى أصدرت حكمها السابق.