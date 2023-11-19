الرئيسية أخبار عربية القاهرة الإخبارية: حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال قرب "المرج" الأحد، 19 نوفمبر 2023 05:37 م حزب الله كتب محمد شرقاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن حزب الله قال إنه استهدف تجمعات متعددة لجنود الاحتلال قرب موقع المرج وفي حرش راميم ومحيط ثكنة هونين بالأسلحة وحققنا إصابات مؤكدة. حزب الله جنود الاحتلال موقع المرج حرش مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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