القاهرة الإخبارية: حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال قرب "المرج"

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن حزب الله قال إنه استهدف تجمعات متعددة لجنود الاحتلال قرب موقع المرج وفي حرش راميم ومحيط ثكنة هونين بالأسلحة وحققنا إصابات مؤكدة.