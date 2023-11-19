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الفلبين تحظر دخول مواطن أمريكى إلى أراضيها مدى الحياة.. اعرف السبب

الأحد، 19 نوفمبر 2023 02:39 م
الفلبين تحظر دخول مواطن أمريكى إلى أراضيها مدى الحياة.. اعرف السبب طيران الفلبين
كتب إيهاب محمد

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حظرت الفلبين دخول مسافر أمريكي مدى الحياة إلى أراضيها، بعد اتهامه بكتابة "كلمات بذيئة" فى استمارة الهجرة الرقمية والتعامل بوقاحة مع ضباط الهجرة، وفقًا لما نشره موقع "سى ان ان" بالعربية.

بدوره، قال نورمان تانسينجكو، مفوض مكتب الهجرة الفلبينة، في بيان له، إن أنتوني لورانس، البالغ من العمر 34 عامًا، مُنع من دخول البلاد وتم وضعه على القائمة السوداء بشكل دائم بعد سلوكه "غير المحترم".

الشاب الأمريكى لورانس سافر جوا إلى مطار نينوي أكينو الدولي في العاصمة مانيلا قادما من بانكوك بتايلاند عبر رحلة طيران آسيا في 7 نوفمبر، وفقا للبيان، وحسب السلطات الفلبينية، يُزعم أنه عند وصوله أظهر استهانة تجاه أحد ضباط الهجرة عندما تم تذكيره بملء استمارة سفر عبر الإنترنت ورمى جواز سفره وهاتفه المحمول نحو موظف آخر.

طيران الفلبين
طيران الفلبين

من ناحية أخرى، تواصلت شبكة CNN مع "لورانس" الذى قال للشبكة الإخبارية، إنه مستثمر عقاري يعيش في البلاد بشكل متقطع، وشكك في رواية هيئة الهجرة، لكن مفوض الهجرة تانسينجكو، صرح في بيان له: "بعد التحقق من [معلومات لورانس] في نظامنا، اكتشف الضابط أن الراكب أدخل عنوان مزيف في الفلبين، ولم يذكر اسمه الكامل، وأدخل كلمات بذيئة في الاستمارة".

ولفت مفوض الهجرة إلى أنه تم توجيه ضباط الهجرة بممارسة أقصى درجات التسامح، ولكن المواطن الأجنبي قد "تجاوز حدوده"، وأضاف المفوض: "مثل هذا السلوك لا يعتبر فقط غير محترم فحسب، بل يقوض أيضًا كفاءة النظام".







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