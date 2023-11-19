رئيس الفلبين: ليس هناك حاجة لقطع زيارتي لأمريكا عقب زلزال مينداناو

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قال الرئيس الفلبيني "فرديناند ماركوس الابن" إنه ليس هناك حاجة إلى قطع زيارته للولايات المتحدة الأمريكية التي تستغرق ستة أيام من أجل متابعة استجابة الحكومة للزلزال الذي بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر وضرب مينداناو الجمعة.

وأعرب ماركوس الابن - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية السبت - عن ثقته في أن وكالات الاستجابة للكوارث التابعة للحكومة قادرة على القيام بعملها حتى بدون وجوده، مشيرا إلى أنه يقوم بالتنسيق مع الوكالات الحكومية من أجل مراقبة الوضع في مينداناو في أعقاب الزلزال.

وكان الرئيس الفلبيني قد حضر منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الذي عقد في مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية.. ويتواجد حاليا في مدينة "لوس أنجلوس" بولاية "كاليفورنيا"، في إطار جولته في أمريكا.