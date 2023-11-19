وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "خلال عمليات نوعية ومنفصلة ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات (بغداد والأنبار وصلاح الدين)، واعتقال 7 عناصر تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في قضاءي الفلوجة والشرقاط وناحية اللطيفية ومنطقة طريبيل"، مشيرة إلى أنه تم تسليم العناصر إلى الجهات المختصة.