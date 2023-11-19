السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة حشيش بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم بيومى، خفير خاص بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة حشيش مخدر بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

وتعود أحداث القضية رقم 6388 لسنة 2023 قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2314 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 22 يونيو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم جمعة س م ع، 33 سنة، خفير خاص، مقيم بمركز بلبيس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة، وذلك حال قيادته سيارته بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وبحوزته 50 قطعة من مخدر الحشيش، وذلك بقصد الاتجار فيها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.