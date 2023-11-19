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الرئيس السيسى يبحث مع رئيس الحكومة اللبنانية تطورات الأوضاع فى غزة والضفة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 08:38 م
الرئيس السيسى يبحث مع رئيس الحكومة اللبنانية تطورات الأوضاع فى غزة والضفة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المصرية للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وكذا نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة، مع العمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
 
صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.






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