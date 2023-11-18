اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من ماكرون ويتفقان على التحرك لنفاذ المساعدات لغزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 09:01 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من ماكرون ويتفقان على التحرك لنفاذ المساعدات لغزة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة.
 
واستعرض الرئيس في هذا الصدد رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مستعرضاً الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب. 
 
واتفق الطرفان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.






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