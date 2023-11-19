اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الباكستانى: مقتل 4 مسلحين فى تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن

الأحد، 19 نوفمبر 2023 11:47 ص
الجيش الباكستانى: مقتل 4 مسلحين فى تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن الجيش الباكستانى
أ ش أ

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أعلن الجيش الباكستانى، اليوم الأحد، مقتل 4 مسلحين؛ إثر وقوع تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية التى شاركت فى عملية استخباراتية فى منطقة شمال "وزيرستان" شمال غرب باكستان.


وذكر الجيش - فى بيان أوردته صحيفة (دون) الباكستانية - أن القوات الأمنية نفذت عملية مداهمة بناء على معلومات استخباراتية فى منطقة "خيسور" بمديرية "شمال وزيرستان" بإقليم "خيبر بختونخوا" الحدودى مع أفغانستان، حيث تبادل الجنود إطلاق النار مع المسلحين، مضيفا أنه تم مصادرة عدد من الأسلحة والذخائر من مخبأ المسلحين.


وأشار البيان إلى أن واحدا من أكثر القادة المسلحين المطلوبين أمنيا كان من بين القتلى، الذين ضلعوا جميعهم فى شن هجمات على قوات أمنية ومدنيين، موضحا أن الجنود نفذوا أيضا عمليات تطهير للمناطق المحيطة للقضاء على أى مخابئ للمسلحين.







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