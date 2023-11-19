"الأونروا": الفلسطينيون يمرون بنكبة جديدة وعادوا إلى نقطة الصفر من جديد

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أكد المتحدث باسم وكالة "الأونروا" في قطاع غزة "عدنان أبو حسنة"، أن هجوم القوات الإسرائيلية على مدرسة الفاخورة التابعة للوكالة شمال غزة، وسقوط أكثر من 200 شهيد، فضلاً عن الجرحي، يؤكد أن الفلسطينيين يمرون بنكبة جديدة وقد عادوا إلى الصفر من جديد.



وذكر أبوحسنة، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأحد أن هذه المدرسة شهيرة بالنسبة للأونروا، وتعرضت في السابق مرتين للقصف عامي 2008 و2014، وقُتل وجرح العديد من الفلسطينيين أيضا في ذلك الوقت، وكما هو الحال مع جميع المدارس، بأن هذه مراكز إيواء وأن هذه المدراس تؤوي آلاف بل مئات آلاف النازحين، لدينا حوالي 830 ألف نازح في 154 مركز إيواء.



وقال المتحدث باسم وكالة "الأونروا"، إن هناك اتفاقا معينا بشأن إمدادات الوقود، وإحدى وكالات الأمم المتحدة تقود هذه العملية بدعم من الأونروا وبقية الوكالات الأممية، وما يهم هو العمليات الإنسانية في قطاع غزة وعمليات الأونروا.



وأضاف عدنان، نحن بحاجة إلى 160 ألف لتر من الوقود يوميا، حتى نحافظ على مستوى معقول من الخدمات الإنسانية، وهنا لا نتكلم عن القطاع الخاص أو المصانع، بل نتحدث عن عمليات إنسانية تتعلق بتحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمشافي والآبار التابعة للبلديات".



وأكد المتحدث باسم وكالة الأونروا في قطاع غزة، "لم أرَ في حياتي، إزالة أحياء كاملة عن الوجود في مدينة غزة، رأيت أناسا، هم سكان مدينة غزة الأصليون، الذين لم يغادروها منذ آلاف السنين ولكن اليوم أصبحوا لاجئين ونازحين في مدينة جديدة.